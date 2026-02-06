Contenuti per la cura la mostra a Palazzo Merulana

Due artiste si sono incontrate a Palazzo Merulana per discutere di cura. La mostra presenta opere che riflettono su attenzione, disponibilità e accoglienza, temi al centro del loro dialogo. La scena si svolge tra le pareti di un edificio storico, con le artiste che condividono pensieri e idee sulla funzione della cura nell’arte e nella vita quotidiana.

Un dialogo tra due artiste intorno al tema della cura, intesa come attenzione, disponibilità, accoglienza. Dal 6 febbraio al 15 marzo, Palazzo Merulana ospita la mostra a due voci “Contenuti per la cura”, opere di Cecilia Cocco e Daniela Flores, a cura di Giovanna Zabotti, con la produzione e.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Palazzo Meru lana "Contenuti per la cura", mostra di Cecilia Cocco e Daniela Flores a Palazzo Merulana "Senza cornice", la mostra a Palazzo Merulana La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Palazzo Meru lana Argomenti discussi: Cecilia Cocco e Daniela Flores. Contenuti per la cura; Roma, da domani a Palazzo Merulana la mostra Contenuti per la cura; Nove incontri alla scoperta del patrimonio culturale di Mantova con i Flash d'Arte; Arte a Roma: le mostre da non perdere a febbraio. Contenuti per la cura, mostra di Cecilia Cocco e Daniela Flores a Palazzo MerulanaLa mostra a due voci Contenuti per la curasarà aperta al pubblico dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 a Palazzo Merulana. L'esposizione vede in mostra le opere di Cecilia Cocco e Daniela Flores a cura ... romatoday.it Sanità: la cura adesso ’sbarca’ anche sui socialAudio, video, testi e immagini. L’Istituto per la sicurezza sociale lancia il progetto Un minuto per la tua salute. Che prevede la pubblicazione di contenuti con l’obiettivo di informare i cittadini ... ilrestodelcarlino.it A Palazzo Merulana la cura, l'ascolto e l'accoglienza nelle opere di Cocco e Flores. A Roma i dipinti e le immagini delle artiste in mostra dal 6 febbraio al 15 marzo #ANSA x.com Consiglio a tutti. Cos'è davvero la Cura È attenzione. È tempo. È uno sguardo che accoglie. Palazzo Merulana apre le porte alla mostra a due voci "Contenuti per la cura" dal 06.02-15.03.2026. Un progetto che invita a guardare le crepe, il tempo, i dettagli invi facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.