Contenuti per la cura mostra di Cecilia Cocco e Daniela Flores a Palazzo Merulana
La mostra a due voci “Contenuti per la cura”sarà aperta al pubblico dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 a Palazzo Merulana.L'esposizione vede in mostra le opere di Cecilia Cocco e Daniela Flores a cura di Giovanna Zabotti, con la produzione e l’organizzazione dell’Associazione Cultura360. Un dialogo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: "Senza cornice", la mostra a Palazzo Merulana
Leggi anche: Colleferro. “Sguardi Surreali”. La mostra personale di Daniela Frattali si inaugura Sabato 15 Novembre alle 16,30 a Palazzo Morandi
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Ecco la sintesi a cura della Cisl Lombardia dei provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio 2026 (L. /2025) relativi ai settori sanitario, sociale, fiscale, famiglia. La Legge di Bilancio è intervenuta su numerosi aspetti di interesse per lavoratori/trici e famiglie ( - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.