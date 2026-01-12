Contenuti per la cura mostra di Cecilia Cocco e Daniela Flores a Palazzo Merulana

Da romatoday.it 12 gen 2026

La mostra a due voci “Contenuti per la cura”sarà aperta al pubblico dal 6 febbraio al 15 marzo 2026 a Palazzo Merulana.L'esposizione vede in mostra le opere di Cecilia Cocco e Daniela Flores a cura di Giovanna Zabotti, con la produzione e l’organizzazione dell’Associazione Cultura360. Un dialogo. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

