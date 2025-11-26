Senza cornice la mostra a Palazzo Merulana
Palazzo Merulana presenta “Senza cornice”, la personale del pittore Giorgio Ortona. La mostra, in programma dal 13 dicembre 2025 al primo febbraio 2026, vanta i contributi critici di Maria Grazia Calandrone, Plinio Perilli e Claudio Strinati.Personalità cosmopolita, allievo di Renzo Vespignani e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
GEOMETRIA E VISIONE Venerdì 28 novembre, nella cornice della mostra fotografia “Lungo i muri”, sarà ospite del FAI Salerno . Già docente di Storia del teatro e dello spettacolo e di Metodologia e critica dello spettacolo presso l'Università - facebook.com Vai su Facebook
Pittura, i capolavori di Jannik Senium a Palazzo Bellini \ VIDEO - Luna Jasmine Gordon porta a Firenze “ÆON”, la mostra del 27enne artista tedesco: figure vive, allestimento immersivo e la prova che la grande pittura figurativa continua nel presente ... Come scrive firenzetoday.it
Il Cinquecento a Ferrara: capolavori senza tempo in mostra a Palazzo dei Diamanti - La mostra aperta a Palazzo dei Diamanti ripercorre le vicende artistiche del primo Cinquecento a Ferrara, dagli anni del passaggio di consegne da Ercole I d’Este al figlio Alfonso I (1505) fino al ... Scrive lanazione.it
Senza mai sfiorire: scultura contemporanea italiana in mostra a Spoleto - Luce al neon e supporto in acciaio, 290 × 140 × 7 cm. Si legge su exibart.com