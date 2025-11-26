Senza cornice la mostra a Palazzo Merulana

Palazzo Merulana presenta “Senza cornice”, la personale del pittore Giorgio Ortona. La mostra, in programma dal 13 dicembre 2025 al primo febbraio 2026, vanta i contributi critici di Maria Grazia Calandrone, Plinio Perilli e Claudio Strinati.Personalità cosmopolita, allievo di Renzo Vespignani e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

