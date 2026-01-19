Anguillara Claudio Carlomagno non risponde ai pm La procura | Delitto feroce il corpo di Federica irriconoscibile

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha deciso di non rispondere ai pubblici ministeri nell’ambito dell’indagine per l’omicidio della donna, trovata in condizioni che ne hanno reso difficile il riconoscimento. La procura ha definito il delitto come particolarmente grave, sottolineando la complessità delle indagini condotte sui resti di Federica, originaria di Anguillara Sabazia.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere della 41enne di Anguillara Sabazia (Roma). Il procuratore Alberto Liguori e il pm titolare dell’indagine puntavano ad ottenere dall’indagato ammissioni: della sua colpevolezza, certo, ma anche della dinamica di quanto accaduto tra l’8 e il 9 gennaio scorso, quando si sarebbe consumato il femminicidio. E ancora sul movente e sull’ arma usata per uccidere la donna, tuttora non identificata. Carlomagno, che secondo i giudici era pronto alla fuga dopo aver capito che tutti i sospetti convergevano su di lui, invece non ha risposto alle domande, in attesa forse di mettere a punto la sua strategia di difesa.🔗 Leggi su Open.online

