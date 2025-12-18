Viabilità D' Annuntiis replica ai sindaci | Destinati 60 milioni di euro alle quattro Province e 20 all' Arap

Dopo le richieste dei 75 sindaci, l'assessore regionale D'Annuntiis annuncia un investimento di 60 milioni di euro alle quattro province e 20 milioni all'Arap, garantendo risorse importanti per migliorare la viabilità locale. Una risposta concreta alle esigenze del territorio, inserita nel quadro della programmazione Fsc, che punta a rafforzare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo regionale.

Dopo le sollecitazioni dei 75 sindaci, che hanno chiesto alla Regione un incontro sul finanziamento del Fondo unico regionale per la viabilità, l'assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Umberto D'Annuntiis ha spiegato che l'ente, nel quadro della programmazione Fsc (Fondo per lo.

