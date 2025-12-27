Tagli dal governo alle casse locali | In tre anni 460mila euro in meno
I tagli del governo preoccupano la maggioranza. Raffaella Castaldo, capogruppo del Partito Democratico e Federica Banti, capogruppo d Orgoglio fucecchiese, hanno presentato in consiglio comunale un ordine del giorno contro la legge di bilancio presentata dal governo Meloni: "Ancora tagli agli enti locali, una manovra inadeguata, che ignora i più deboli- affermano le capogruppo-. Per il Comune di Fucecchio le scelte della presidente del consiglio ammontano per il triennio 20262028 per il 2026 euro 166.514 euro; per il 2027 164.019 euro e per il 2028 163.839 euro". I tagli ai Comuni ci sono, ma non si vedono. 🔗 Leggi su Lanazione.it
