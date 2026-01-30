Conferenza del Comitato Remigrazione alla Camera Pd M5s e Avs occupano la Sala Stampa – Il video

Roma, questa mattina, Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e si sono seduti, bloccando la conferenza sul tema della remigrazione. Tra i deputati presenti, ci sono Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni. La manifestazione ha causato l’annullamento dell’evento, deciso per motivi di ordine pubblico. L’occupazione si è svolta per contestare l’iniziativa promossa dal deputato della Lega, Furgiuele, che aveva invitato esponenti neofascisti.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Deputati di Pd, M5S e Avs, tra cui Orfini, Bonelli, Boldrini, Ricciardi e Fratoianni, hanno occupato la sala stampa della Camera facendo annullare, per motivi di ordine pubblico, la conferenza del Comitato Remigrazione promossa dal deputato Furgiuele della Lega con esponenti neofascisti. Courtesy: Augusto Cantelmi Tv2000 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

