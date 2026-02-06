Conferenza e visita guidata a Chieti su Donato Teodoro | pittore teatino del 700

Martedì 10 febbraio, alle ore 17, nell'Oratorio Madonna della Neve di S. Domenico a Chieti Angela Rossi, presidente dell'associazione ArteMind svolgerà una conferenza su Donato Teodoro: pittore teatino del 700'. Seguirà, giovedì 12 febbraio alle ore 16, una visita guidata alle opere del pittore Teodoro, presenti a Chieti a cura di Don Claudio Pellegrini, Parroco della Chiesa SS.Trinità, e di Mariangela Terrenzio, storica dell'arte e archeologa dell'Associazione Oltremuseo. La visita itinerante avrà inizio dalla Chiesa della SS.Trinità per proseguire al Museo Barbella e successivamente alla Chiesa di Sant'Agostino con la partecipazione di Silvana Marrone, Maria Luisa Nardis, Susanna Nuzzolese per letture a tema.

