Conferenza e visita guidata a Chieti su Donato Teodoro | pittore teatino del 700

Martedì 10 febbraio alle 17, si terrà una conferenza a Chieti sull’artista Donato Teodoro, pittore del 1700. Angela Rossi, presidente di ArteMind, parlerà della sua vita e delle sue opere nell’Oratorio Madonna della Neve di S. Domenico. Dopo l’incontro, ci sarà anche una visita guidata per scoprire meglio il suo lavoro e il suo ruolo nella città.

Martedì 10 febbraio, alle ore 17, nell’Oratorio Madonna della Neve di S. Domenico a Chieti Angela Rossi, presidente dell’associazione ArteMind svolgerà una conferenza su Donato Teodoro: pittore teatino del 700’. Seguirà, giovedì 12 febbraio alle ore 16, una visita guidata alle opere del pittore Teodoro, presenti a Chieti a cura di Don Claudio Pellegrini, Parroco della Chiesa SS.Trinità, e di Mariangela Terrenzio, storica dell’arte e archeologa dell’Associazione Oltremuseo. La visita itinerante avrà inizio dalla Chiesa della SS.Trinità per proseguire al Museo Barbella e successivamente alla Chiesa di Sant’Agostino con la partecipazione di Silvana Marrone, Maria Luisa Nardis, Susanna Nuzzolese per letture a tema.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

