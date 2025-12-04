Apertura straordinarie dell' ex pescheria e visita guidata per le vie di Chieti

Chietitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2025 del Ministero della Cultura, organizza l'apertura straordinarie dell'ex pescheria di Chieti, in via Arniense.  Domenica 7 dicembre, dalle ore 10, è in programma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

apertura straordinarie dell ex pescheria e visita guidata per le vie di chieti

© Chietitoday.it - Apertura straordinarie dell'ex pescheria e visita guidata per le vie di Chieti

