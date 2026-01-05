I tableaux vivants e il presepe del ‘700 a Villa di Donato
Villa di Donato presenta un evento dedicato ai tableaux vivants e al presepe del XVIII secolo, riscoprendo le tradizioni natalizie e pasquali. L'iniziativa mette in mostra scene storiche e religiose, offrendo un'occasione per conoscere e apprezzare l'artigianato e la cultura del passato. Un momento di riflessione e memoria che unisce storia, fede e arte in un contesto unico e suggestivo.
Villa di Donato rinnova la tradizione del presepe con un evento dedicato al Mistero di Pasqua o Presepe a personaggi. Nell’antico Salone degli Affreschi al primo piano da martedì 9 a giovedì 11 gennaio 2026 sarà possibile assistere alla rappresentazione dal titolo Il Mistero di Pasqua di Villa di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Il Presepe del Borbone al Quirinale: dalla Reggia di Caserta 400 pastori del ‘700 napoletano
Leggi anche: Napoli, torna il tradizionale Presepe Vivente del Casale di Posillipo: rivive il ‘700 partenopeo
Ricordatevi di prenotare nelle 3 date e nei 3 orari previsti, perché l'ingresso al "Mistero di Pasqua e i suoi Tableaux Vivants" è a numero chiuso! - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.