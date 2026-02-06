Condannata per omicidio in Veneto donna indagata per estorsione all’ex marito | processo nuovo

Patrizia Armellin, la donna condannata per omicidio in Veneto, torna sotto i riflettori. Questa volta è indagata per estorsione ai danni dell’ex marito. Il procedimento è stato aperto dopo le indagini che hanno coinvolto la sua precedente condanna. La donna di 59 anni, originaria di Vittorio Veneto, si trova ora a dover affrontare un nuovo processo.

Patrizia Armellin, 59 anni, originaria di Vittorio Veneto, è stata processata per estorsione in un procedimento nuovo, scaturito dalle indagini sulla sua condanna per omicidio in Veneto. Le due vicende, separati da un tempo, sono state collegate in un tribunale di Ancona, dove il suo es-ex marito è stato sentito in aula come parte offesa. Il delitto avvenuto nel 2019 nel quartiere di Serravalle, dove la donna aveva accoltellato con un bastone e soffocato il suo partner, Paolo Vaj, un 56enne che era stato coinvolto in un’assicurazione di 400 mila euro. La vittima, secondo la difesa, fu ucciso per legittima difesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vittorio Veneto

La donna di 59 anni, condannata per omicidio in Veneto, è finita nuovamente sotto inchiesta.

Ultime notizie su Vittorio Veneto

