La comunità piange la perdita di don Alceo Volteggi, morto ieri mattina a 88 anni. Il sacerdote aveva scritto il suo stesso commiato, un messaggio pieno di parole positive, che ha lasciato sul manifesto funebre. La sua morte ha colpito profondamente tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.

"Don Alceo Volteggi ha realizzato finalmente la quadratura del cerchio". È questo il commiato che don Volteggi, scomparso ieri mattina a 88 anni, si è voluto scrivere da solo nel manifesto funebre ricco di parole gioiose che aveva preparato già da tempo per quando sarebbe morto. Già parroco di Monteguiduccio, Pieve, Casarotonda, Fontecorniale, Isola del Piano e soprattutto della sua amata Scotaneto, urbinate di nascita, ha vissuto sempre con gioia e col sorriso la sua vita sacerdotale, iniziata nel 1965 con l’ordinazione. Per l’esattezza, gli 88 anni li avrebbe compiuti lunedì: anni densi e frenetici, perché non era tipo che stava fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunità in lutto per la morte del sacerdote don Alceo Volteggi

