Diocesi in lutto addio a don Sandro | ha servito diverse comunità parrocchiali per quasi 40 anni

Riminitoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diocesi riminese in lutto, nella notte tra domenica e lunedì è morto don Alessandro Crescentini, dopo alcuni giorni di aggravamento delle sue condizioni di salute. Aveva compiuto 67 anni. Nato a San Clemente il 24 giugno 1958, don Alessandro Crescentini è stato ordinato presbitero il 25 agosto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

