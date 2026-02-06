Classificazione comuni montani | intesa cruciale del governo soddisfazione in Irpinia e Campania

Dopo settimane di incertezza, il governo ha firmato l’accordo sulle classificazioni dei comuni montani. L’intesa, raggiunta questa mattina in Conferenza Unificata, viene accolta con soddisfazione in Irpinia e Campania. Ora i sindaci sperano in risorse e interventi più mirati per le zone più svantaggiate.

Avellino, 6 feb – "L'accordo raggiunto stamani in sede di Conferenza Unificata rappresenta una svolta significativa dopo settimane di incertezza e preoccupazione per tanti nostri comuni che hanno caratteristiche, esigenze e criticità proprie delle realtà montane. Il Ministro Calderoli ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Comuni Montani

Le tensioni esplodono nell’Unione Montana del Mugello in seguito alla proposta di classificazione dei comuni montani secondo la legge 1312025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Comuni Montani

Argomenti discussi: Nuovi criteri per i Comuni che possono dirsi montani; EMILIA-ROMAGNA: Comuni montani, nessuna intesa nella Conferenza delle Regioni; Nuova mappa della montagna: in Piemonte salgono a 558 i Comuni montani, ma non mancano i dubbi; Urbino rientrerà tra i comuni montani, i nuovi criteri in via di approvazione.

Comuni montani, ok alla lista. Barone: Intesa raggiunta grazie a Lega e ministro Calderoli. Inseriti 51 comuni sannitiGrazie all’impegno della Lega e del ministro Calderoli si è positivamente sbloccata la questione dei comuni montani ed è stato raggiunto l’accordo con gli enti territoriali. Il Governo, grazie allo s ... ntr24.tv

Comunità Montana Alburni su classificazione Enti montani: Passi avanti, ma ancora tanto da fareCon i nuovi criteri, la quasi totalità dei Comuni degli Alburni rientra nella classificazione di Comune montano; restano tuttavia esclusi i comuni di Controne e Serre ... infocilento.it

Il Governo rivede i criteri di classificazione dei Comuni montani e riconosce ufficialmente la montanità di Celenza Valfortore Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/06/02/2026/celenza-valfortore-torna-comune-montano-venditti-un-gr facebook