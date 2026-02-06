Como folle raid vandalico contro le auto in sosta | denunciato 47enne svizzero

Un uomo svizzero di 47 anni ha preso di mira alcune auto in sosta a Como e le ha danneggiate. La Polizia lo ha individuato e denunciato per danneggiamento e per aver portato oggetti atti ad offendere. L’uomo, incensurato e senza fissa dimora, si trovava sul territorio italiano quando è stato fermato.

Como, 6 febbraio 2026 - Folle raid vandalico contro le auto in sosta: la Polizia ha denunciato in stato di libertà per danneggiamento e porto illegale di oggetti atti ad offendere, un 47enne svizzero, incensurato e sul territorio italiano senza dimora. Le dinamiche dell'incidente. Verso le 13.30 di ieri, una volante è stata indirizzata in viale Rosselli a Como in quanto, tramite il 112 NUE, era segnalata la presenza di u n uomo intento a danneggiare alcune auto in sosta, in particolare i tergicristalli dei mezzi, che venivano piegati o addirittura divelti. Intervento delle forze dell'ordine. I poliziotti, anche con l'aiuto di alcuni residenti che avevano assistito ai fatti, hanno rintracciato il 47enne svizzero il quale, senza documenti di identità, si esprimeva soltanto in lingua francese.

