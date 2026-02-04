Raid vandalico a Legnago infranti vetri di auto in sosta e la vetrina di un negozio
Nel fine settimana, Legnago ha vissuto una notte di caos. Gruppi di ragazzi stranieri, vestiti di nero e con il volto travisato, hanno preso di mira alcune auto in sosta e un negozio di parrucchiera. Sono stati infranti i vetri di diverse vetture e della vetrina del negozio. La polizia sta indagando sui responsabili, mentre i residenti si chiedono come fermare questi atti di vandalismo che rovinano il centro del paese.
«Purtroppo nello scorso fine settimana si sono verificati alcuni episodi di vandalismo in più zone della nostra cittadina: ragazzi stranieri, vestiti di nero e con il volto travisato, hanno infranto i vetri di alcune autovetture e la vetrata di un negozio di parrucchiera», è la denuncia.🔗 Leggi su Veronasera.it
