Raid vandalico a Legnago infranti vetri di auto in sosta e la vetrina di un negozio

Nel fine settimana, Legnago ha vissuto una notte di caos. Gruppi di ragazzi stranieri, vestiti di nero e con il volto travisato, hanno preso di mira alcune auto in sosta e un negozio di parrucchiera. Sono stati infranti i vetri di diverse vetture e della vetrina del negozio. La polizia sta indagando sui responsabili, mentre i residenti si chiedono come fermare questi atti di vandalismo che rovinano il centro del paese.

