Como lancia pietre contro le auto in sosta in via Bellinzona e tenta la fuga oltre confine | denunciato 23enne

Un giovane di 23 anni è stato denunciato a Como dopo aver danneggiato alcune auto in sosta in via Bellinzona, lanciando pietre in strada. Dopo aver causato i danni, ha tentato di scappare oltre confine. L’episodio è stato osservato dai residenti, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. La vicenda si inserisce in un contesto di controllo e sicurezza nella zona.

