Como lancia pietre contro le auto in sosta in via Bellinzona e tenta la fuga oltre confine | denunciato 23enne
Un giovane di 23 anni è stato denunciato a Como dopo aver danneggiato alcune auto in sosta in via Bellinzona, lanciando pietre in strada. Dopo aver causato i danni, ha tentato di scappare oltre confine. L’episodio è stato osservato dai residenti, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità. La vicenda si inserisce in un contesto di controllo e sicurezza nella zona.
Danneggia le auto parcheggiate lungo via Bellinzona lanciando pietre in strada, sotto gli occhi dei residenti. È successo sabato sera a Como, dove la polizia di Stato ha denunciato un 23enne tunisino per danneggiamento.L’intervento è scattato intorno alle 20.30, dopo diverse segnalazioni arrivate. 🔗 Leggi su Quicomo.it
