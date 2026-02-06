Comitato Remigrazione alla Camera Fratoianni Avs | Fascisti e nazisti qui non sono i benvenuti – Il video

Questa mattina al Parlamento si sono riuniti membri del Comitato Remigrazione, che hanno preso di mira i gruppi di estrema destra. Fratoianni di Avs ha detto chiaro e tondo che fascisti e nazisti non sono i benvenuti in quella sede, sottolineando che il Parlamento rappresenta la casa della Repubblica e della Costituzione antifascista. Le tensioni tra le forze politiche si fanno sentire, mentre si chiede di mantenere un ambiente rispettoso e democratico.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 "Il Parlamento è la casa della Repubblica, della Costituzione antifascista, della democrazia italiana. I neonazisti e i neofascisti non sono benvenuti dentro le aule del Parlamento. Oggi noi abbiamo fatto rispettare la Costituzione italiana. E' una cosa molto semplice. Chi è nazista e chi è fascista qua dentro non può entrare" così il deputato Nicola Fratoianni di Avs, dopo aver occupato la Sala Stampa della Camera dei Deputati per impedire lo svolgersi di una conferenza del Comitato Remigrazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Roma, questa mattina, Pd, M5S e Avs sono entrati nella sala stampa della Camera e si sono seduti, bloccando la conferenza sul tema della remigrazione.

La Camera dei Deputati si riempie di deputati e giornalisti più del solito, anche di venerdì mattina.

