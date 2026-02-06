come sono finito a meditare in acqua

Dopo anni passati a meditare sulla terraferma, mi sono chiesto come mai fino a oggi non avessi mai provato a meditare in acqua. La scoperta è arrivata in modo naturale, quando meno me lo aspettavo. Ora, sto sperimentando questa nuova forma di calma, immergendomi completamente e lasciando che il silenzio dell’acqua mi avvolga.

Dopo anni passati a meditare sulla terraferma, mi domando come mai non abbia mai pensato alla meditazione in acqua. Perché ora che l'ho provata, ho capito che sarebbe stato più facile superare alcuni scogli iniziali di questa pratica dai mille benefici per il corpo e per la mente: il semplice, ma non trascurabile, fatto di galleggiare sulla superficie dell'acqua, infatti, innesca meccanismi che agevolano lo stato meditativo. E se oggi un amico mi dicesse di voler provare a meditare, forse lo indirizzerei proprio sulla meditazione in acqua e qui vi racconto i motivi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

