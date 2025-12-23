Val Venosta morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon | era nella nuova piscina comunale

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito la Val Venosta, dove un bambino di 4 anni è deceduto dopo essere finito sott’acqua nella nuova piscina comunale di Curon. La comunità si trova a fronteggiare due episodi drammatici in pochi giorni, dopo la perdita di un altro bambino di 10 anni a Laudes. Questi eventi hanno profondamente scosso il territorio, suscitando grande cordoglio e preoccupazione.

La comunità della Val Venosta è stata sconvolta due volte in pochi giorni dalla morte di un bambino. Solo due giorni fa, un bimbo di 10 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una parete rocciosa a Laudes, frazione di Malles Venosta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

val venosta morto il bimbo di 4 anni finito sott8217acqua a curon era nella nuova piscina comunale

© Ildifforme.it - Val Venosta, morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon: era nella nuova piscina comunale

Leggi anche: Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anni

Leggi anche: Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Un bimbo di 10 anni muore scalando una parete rocciosa in Val Venosta; Si perde nel bosco e precipita da una roccia, muore un bimbo di 10 anni.

val venosta morto bimboNuovo dramma in val Venosta: morto il bambino finito sott’acqua in una piscina - Per la val Venosta si tratta del secondo grave lutto per la morte di un bambino a distanza di pochi giorni. msn.com

val venosta morto bimboMorto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni - Il bimbo di 4 anni che lunedì 15 dicembre è scivolato nella piscina di Curon, a Bolzano, è morto. fanpage.it

val venosta morto bimboBambino di 4 anni finisce sottacqua in una piscina e muore dopo pochi giorni - È morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito sottacqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta, scrive il quotidiano ... leggo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.