Val Venosta morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon | era nella nuova piscina comunale

Una tragedia ha colpito la Val Venosta, dove un bambino di 4 anni è deceduto dopo essere finito sott’acqua nella nuova piscina comunale di Curon. La comunità si trova a fronteggiare due episodi drammatici in pochi giorni, dopo la perdita di un altro bambino di 10 anni a Laudes. Questi eventi hanno profondamente scosso il territorio, suscitando grande cordoglio e preoccupazione.

La comunità della Val Venosta è stata sconvolta due volte in pochi giorni dalla morte di un bambino. Solo due giorni fa, un bimbo di 10 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una parete rocciosa a Laudes, frazione di Malles Venosta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Val Venosta, morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua a Curon: era nella nuova piscina comunale Leggi anche: Finisce sott'acqua nella piscina comunale: morto bimbo di 4 anni Leggi anche: Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Val Venosta, bimbo di 10 anni muore cadendo da una parete rocciosa durante un pomeriggio di gioco; Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Un bimbo di 10 anni muore scalando una parete rocciosa in Val Venosta; Si perde nel bosco e precipita da una roccia, muore un bimbo di 10 anni. Nuovo dramma in val Venosta: morto il bambino finito sott’acqua in una piscina - Per la val Venosta si tratta del secondo grave lutto per la morte di un bambino a distanza di pochi giorni. msn.com

Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni - Il bimbo di 4 anni che lunedì 15 dicembre è scivolato nella piscina di Curon, a Bolzano, è morto. fanpage.it

Bambino di 4 anni finisce sottacqua in una piscina e muore dopo pochi giorni - È morto nell'ospedale di Bolzano il bambino di quattro anni, finito sottacqua nella nuova piscina comunale di Curon in val Venosta, scrive il quotidiano ... leggo.it

Bimbo morto in val Venosta, è precipitato per un centinaio di metri E' stata chiarita la dinamica del tragico incidente che è costato la vita a un ragazzino a Laudes, nei pressi di Malles, in val Venosta. Il bambino (J., l'iniziale del suo nome di battesimo) di dieci an - facebook.com facebook

Val Venosta, ragazzo di 11 anni morto mentre si arrampicava con un amico x.com

