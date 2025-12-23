Tragedia in piscina il bimbo di 4 anni finito sott’acqua non ce l’ha fatta

Il 15 dicembre, nella piscina comunale di Curon, Val Venosta, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di 4 anni. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo il bambino non è riuscito a salvarsi. L’incidente, avvenuto poche settimane dopo l’apertura della struttura, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle misure di prevenzione adottate.

