Trentotto anni fa, quattro atleti giamaicani si presentarono alle Olimpiadi invernali di Calgary, sfidando ogni aspettativa. Nessuno pensava che un’isola tropicale potesse competere nel bob, eppure loro ci riuscirono. Da allora, la Giamaica ha mantenuto un ruolo speciale, dimostrando che anche i paesi più improbabili possono lasciare il segno sui ghiacci.

Sono passati trentotto anni dall’ esordio della Giamaica alle Olimpiadi invernali. Da allora, l’isola caraibica è diventata il paese tropicale con la presenza più significativa ai Giochi invernali, una realtà che nessuno avrebbe immaginato possibile prima del 1988. Tutto iniziò con un esperimento audace nel bob maschile, trasformatosi negli anni in un movimento capace di ispirare tentativi simili in altre discipline invernali. Da Calgary a oggi, la Giamaica si è presentata a tutte le edizioni dei Giochi tranne una, quella di Torino nel 2006. La storia prosegue a Pechino 2022, dove il paese si presenta con la sua delegazione più completa di sempre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Come quattro giamaicani convinsero il mondo che il bob non era solo per chi vede la neve

