Niet di Mosca sulle concessioni Ma resta il canale con Washington
Il mosaico di dichiarazioni, smentite, ammissioni e accuse compone un quadro in cui Mosca vuole apparire ferma, impermeabile alle pressioni e del tutto refrattaria all'idea di concedere qualcosa. E la smentita sul caso Witkoff rientra perfettamente in questa narrativa: nessun coordinamento segreto, nessuna resa, nessun passo indietro. In una giornata segnata da smentite incrociate e nuove scintille diplomatiche, il Cremlino respinge con fermezza qualsiasi ipotesi di un ammorbidimento sulla guerra in Ucraina. Anzi, lascia intendere che il presunto asse Kiev-Washington scricchioli più del previsto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
