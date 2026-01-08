Sequestro Marinera sale la tensione Usa-Russia | Mosca e Pechino accusano Washington

Le recenti tensioni tra Stati Uniti, Russia e Cina si intensificano con il sequestro della nave Marinera. Mosca e Pechino accusano Washington di violare il diritto internazionale, mentre i media britannici riferiscono di un nuovo avvistamento nella Manica. Questa situazione evidenzia un peggioramento delle relazioni internazionali e solleva interrogativi sulle possibili ripercussioni globali.

Sale la tensione sulle rotte dell’oro nero: gli Stati Uniti sequestrano due petroliere legate a Venezuela e Russia - «Il blocco del petrolio venezuelano sanzionato e illecito rimane in vigore, ovunque nel mondo» ha dichiarato il segretario alla Difesa ame ... milanofinanza.it

Dopo la crisi in Venezuela, alta tensione Usa-Russia: Trump sequestra la petroliera Marinera. Ira di Mosca - Gli Stati Uniti la inseguono da settimane dopo che ha tentato di eludere un blocco parziale attorno al Venezuela ... affaritaliani.it

La complessa architettura del blitz alla petroliera Marinera: si tratta di un'operazione di "sequestro elettronico" - facebook.com facebook

per nave "debitamente registrata" intendono la Bella1, rinominata "Marinera" con bandiera russa 15 giorni fa per sfuggire al sequestro Usa (la nave-zombie Bella 1 aveva bandiera della Guyana, e apparteneva alla flotta ombra che commerciava illegalmente tr x.com

