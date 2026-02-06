Come modernizzare il Milan? Oettle | È una bella sfida Sullo stadio affermazioni solenni

Maikel Oettle, il capo commerciale del Milan, ha parlato ieri ad Amburgo alla conferenza SPOBIS. Ha detto che modernizzare il club è una bella sfida, soprattutto sul fronte dello stadio. Oettle ha fatto dichiarazioni importanti e ha mostrato come il club voglia investire nel futuro, anche se ci sono ancora molte cose da decidere. La squadra e i tifosi aspettano novità concrete.

Sul Milan, Oettle - come riportato da 'Calcio e Finanza', presente all'evento - che «innanzitutto, siamo in una posizione incredibilmente forte, perché lavoriamo per un club o rappresentiamo un club che ha avuto un enorme successo nella sua storia. Il secondo club più vincente per titoli di Champions League. È vero che non ne vinciamo uno da un po', ma siamo ancora al secondo posto». Quindi, Oettle ha aggiunto: «Poi abbiamo il vantaggio geografico di essere a Milano, capitale della moda, che ci dà anche una sorta di elemento distintivo, anche fuori dal campo. E qualche anno fa ci siamo dati una nuova visione e abbiamo stabilito che, qualunque cosa facciamo, cerchiamo sempre di reinventare un po' la ruota e di fissare uno standard che poi altri possano seguire».

Maikel Oettle, capo commerciale del Milan, si è lasciato andare a diverse dichiarazioni durante la conferenza SPOBIS ad Amburgo.

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha commentato in vista della sfida contro la Roma nella 22ª giornata di Serie A 2025-2026.

