Oettle CCO Milan | Dopo Berlusconi club gestito male Stadio? Abbiamo questa ambizione

Maikel Oettle, capo commerciale del Milan, si è lasciato andare a diverse dichiarazioni durante la conferenza SPOBIS ad Amburgo. Ha criticato la gestione del club da parte di Berlusconi, parlando di un’organizzazione “gestita male”. Sul futuro, ha detto che il Milan punta a ottenere uno stadio proprio, mantenendo alta l’ambizione di crescere e competere ai massimi livelli.

Sul Milan, Oettle - come riportato da 'Calcio e Finanza', presente all'evento - che «innanzitutto, siamo in una posizione incredibilmente forte, perché lavoriamo per un club o rappresentiamo un club che ha avuto un enorme successo nella sua storia. Il secondo club più vincente per titoli di Champions League. È vero che non ne vinciamo uno da un po’, ma siamo ancora al secondo posto». Quindi, Oettle ha aggiunto: «Poi abbiamo il vantaggio geografico di essere a Milano, capitale della moda, che ci dà anche una sorta di elemento distintivo, anche fuori dal campo. E qualche anno fa ci siamo dati una nuova visione e abbiamo stabilito che, qualunque cosa facciamo, cerchiamo sempre di reinventare un po’ la ruota e di fissare uno standard che poi altri possano seguire». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

