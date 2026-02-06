Come funziona il bidet? | giornalista Usa inviata alle Olimpiadi ha dubbi sull’utilizzo Il creator italiano risponde con un tutorial e la tagga

La giornalista americana Alicia Lewis ha fatto il giro dei social con un video che spiega come funziona il bidet. La sua confusione sull’uso di questo elemento, tipico dell’arredo italiano, ha attirato l’attenzione degli utenti, mentre un creator italiano le ha risposto con un tutorial semplice e diretto, taggandola. La curiosità sulla gestione del bidet diventa il protagonista inatteso di queste Olimpiadi.

C'è già un protagonista indiscusso a queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: il bidet. Dalle storie degli atleti al tiktok diventato virale della giornalista statunitense Alicia Lewis, anchorwoman del canale Kare11, in molti arrivati in Italia per i giochi invernali sono rimasti stupiti dall'arredo bagno. "Non so come funziona", ha detto Lewis in un video chiedendo aiuto nei commenti. Prontamente è arrivata la risposta del content creator Stefano Maiolica, conosciuto per la pagina "un terrone a Milano", che ha spiegato in un breve ma efficace " tutorial " in lingua come utilizzare il bidet.

