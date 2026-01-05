Gomorra-Le origini Marco D’Amore interviene sul Ddl contro le serie come Gomorra | Ci faremo arrestare in parecchi

Dal 9 gennaio su Sky, “Gomorra - Le origini” offre un approfondimento sulla giovinezza di Pietro Savastano, diretto da Marco D’Amore. La serie prequel ripercorre le origini della famiglia Savastano, arricchendo il racconto della nota saga criminale. Recentemente, D’Amore ha commentato il Ddl contro le serie come Gomorra, sottolineando le possibili conseguenze per chi lavora nel settore.

Dal 9 gennaio arriva su Sky "Gomorra- Le origini", la serie prequel diretta da Marco D'Amore che racconta la gioventù di Pietro Savastano. Ambientata a partire dal 1977, la serie racconta gli anni della formazione di Pietro, seguendolo nel passaggio dall'adolescenza alla criminalità organizzata. Cresciuto nei quartieri popolari di Napoli, è un ragazzo che si arrangia come può, inseguendo un'idea di benessere che sembra sempre fuori portata. Intanto la città cambia volto e diventa progressivamente uno dei centri chiave del narcotraffico europeo. Nel suo percorso si intrecciano l'amicizia con i fratelli e il gruppo di sempre, le prime ambizioni e un amore adolescenziale intenso e travolgente.

Gomorra – Le Origini, Marco D’Amore racconta i segreti della nuova serie - Donna Imma e Pietro Savastano sono dei ragazzi nella Napoli del 1977, tra povertà, contrabbando di sigarette, faide locali, prima del terremoto, prima che un personaggio che ricorda molto Raffaele Cut ... internapoli.it

Gomorra – Le origini, Marco D’Amore “scompone” un cult televisivo: il prequel diventa trattato sociale - Le origini non è un semplice prequel televisivo: la nuova serie Sky Original, disponibile dal 9 gennaio 2026, è un vero e proprio trattato sociale. msn.com

