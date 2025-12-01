Gomorra le origini scopri il trailer ufficiale della serie prequel

annuncio e dettagli della nuova serie prequel di gomorra. Dal 9 gennaio 2026, i appassionati del mondo criminale di Gomorra avranno l’opportunità di approfondire le origini del protagonista grazie a un nuovo progetto televisivo. La casa di produzione Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, hanno annunciato la realizzazione di una serie prequel, composta da sei episodi, dedicata al passato di Pietro Savastano. La distribuzione internazionale è affidata a Beta Film. sviluppo e produzione della serie “Gomorra – Le Origini”. inizio delle riprese e direzione. Le riprese della serie sono iniziate a Napoli all’inizio del 2025 e si sono concluse il 23 maggio 2025, con l’annuncio ufficiale su Instagram da parte di Marco D’Amore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gomorra le origini scopri il trailer ufficiale della serie prequel

