Comandante della Polizia Locale Silvana Dimundo 60 anni muore a Bitonto | il dolore della comunità

La comandante della Polizia Locale di Bitonto, Silvana Dimundo, è deceduta a 60 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi, colpiti dalla sua scomparsa improvvisa. La notizia ha lasciato tutti senza parole, mentre si attendono i funerali.

**Silvana Dimundo, comandante della Polizia Locale di Bitonto, muore a 60 anni dopo una battaglia contro una grave malattia. La comunità barese si stringe il cuore al pensiero della scomparsa della prima donna a guidare i vigili urbani della città. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio del 5 febbraio 2026, in una giornata di cielo nero con ampie schiarite, che ha accompagnato la morte della donna di 60 anni, unica donna ad aver guidato la Polizia Locale di Bitonto.** Il cordoglio è arrivato a Bitonto con un colpo di scena. Silvana Dimundo, che aveva ottenuto il ruolo di comandante della Polizia Locale in un’epoca in cui era ancora raro vedere una donna con un incarico così alto, è morta a causa di una malattia degenerativa.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Bitonto Polizia Bitonto piange Silvana Dimundo, comandante della Polizia Locale: aveva 60 anni Bitonto si sveglia con il cuore pesante. Monticelli, da Cremona il nuovo comandante della polizia locale Il 16 dicembre, Maurizio Gioacchini ha preso servizio come nuovo comandante della Polizia Locale di Monticelli, proveniente da Cremona. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bitonto Polizia Argomenti discussi: Il Comandante della Polizia locale non può fare anche il dirigente dell’Avvocatura; Emergenza ciclone Harry, il sindaco Fiorita ringrazia il Comando della Polizia Locale; Polizia Locale dell’Alto Adige al servizio delle Olimpiadi; Presentati i dati dei primi sette mesi dell'Unità cinofila della Polizia Locale. Bitonto piange Silvana Dimundo, comandante della Polizia Locale: aveva 60 anniLe esequie saranno in programma nella giornata di venerdì 6 febbraio alle ore 16 nella Basilica dei Santi Medici ... baritoday.it Bitonto in lutto, muore a 60 anni la comandante della Polizia Locale Silvana Dimundo: Ci mancheraiAlla sua famiglia stanno arrivando i messaggi di molti concittadini, il sindaco Francesco Paolo Ricci primo fra tutti. telebari.it Il Gruppo Intervento Territoriale della Polizia Locale ha condotto un'operazione mirata a contrastare il trasporto professionale abusivo di persone, un fenomeno in crescita anche attraverso offerte pubblicizzate sui social network e tramite materiale promozional facebook Buon compleanno Alessandro Giussani @alex_cops Agente della Polizia Locale di Milano. Una persona su cui si può contare, ogni giorno. Siamo orgogliosi di te. Buon compleanno Alessandro, avanti così. #BuonCompleanno #PoliziaLocale #Milano #O x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.