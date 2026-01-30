Colpa dei sensi al via stasera su Canale 5 quante puntate trama cast completo della fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Stasera su Canale 5 parte “Colpa dei sensi”, la nuova fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La storia segue Davide e Laura, due persone che devono fare i conti con un passato complicato e un ritorno che rischia di cambiare tutto. La prima puntata va in onda alle 21.30, e si preannuncia una serie di episodi pieni di emozioni e colpi di scena.

“Colpa dei sensi” debutta venerdì 30 gennaio 2026 in prima serata su Canale 5: la nuova fiction ha per protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik e la trama si basa su una storia intensa fatta di emozioni, segreti e percorsi interiori. La serie unisce melodramma e tensione psicologica, con un racconto che ruota attorno ai personaggi di Davide e Laura. Colpa dei sensi, quante puntate sono e quando vanno in onda “Colpa dei sensi” è una miniserie composta da tre prime serate, in onda a partire da venerdì 30 gennaio 2026 su Canale 5. La serie è diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi ed è una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

