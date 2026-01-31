Colleferro Sabato 31 Gennaio in Biblioteca Comunale Per gli amanti del teatro presentazione del libro Gente di Roma – Gente del Mondo di Gianni Clementi
Sabato 31 gennaio, nella Biblioteca Comunale di Colleferro, si tiene un evento dedicato agli amanti del teatro. Alle 17:30, Gianni Clementi presenta il suo libro “Gente di Roma – Gente del Mondo”. La sala si riempirà di appassionati pronti ad ascoltare l’autore e a scoprire di più sulla sua opera.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato 31 Gennaio nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, alle ore 17,30 Gianni Clementi presenterà il suo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
