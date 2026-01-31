Sabato 31 gennaio, nella Biblioteca Comunale di Colleferro, si tiene un evento dedicato agli amanti del teatro. Alle 17:30, Gianni Clementi presenta il suo libro “Gente di Roma – Gente del Mondo”. La sala si riempirà di appassionati pronti ad ascoltare l’autore e a scoprire di più sulla sua opera.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sabato 31 Gennaio nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, alle ore 17,30 Gianni Clementi presenterà il suo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Sabato 31 Gennaio in Biblioteca Comunale. Per gli amanti del teatro presentazione del libro “Gente di Roma – Gente del Mondo” di Gianni Clementi

Approfondimenti su Colleferro Teatro

Questa settimana a Colleferro si tiene un evento speciale in Biblioteca comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Colleferro Teatro

Argomenti discussi: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND - 15 e 16 attendono l`Empoli, la 17 sfida il Frosinone; Novità a Colleferro: Art exhibition al mercato coperto; Weekend 31 gennaio – 1 febbraio in Provincia di Cuneo: Carnevali, eventi sulla neve e ingressi gratuiti da non perdere; Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 30, 31 gennaio e 1° febbraio.

Paliano, incontro pubblico su ritrovamenti archeologici e tutela del territorio: appuntamento sabato 31 gennaio al Teatro EsperiaL’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire un confronto pubblico consapevole sulle scelte che incidono direttamente sul futuro del territorio e della comunità locale ... tunews24.it

Buongiorno amici! Faccio parte di un gruppo di lettura della biblioteca comunale. Acquistati oggi - facebook.com facebook