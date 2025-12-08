Colleferro Presentato in Biblioteca comunale il libro Petali di Poesia raccolta dei testi presentati al concorso organizzato dall’Avis locale
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Mercoledì 3 Dicembre alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, un grande successo lo ha riscosso L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Altre letture consigliate
Questo pomeriggio, presso la Biblioteca Morandi, è stato presentato il volume che raccoglie le poesie realizzate in occasione del I Concorso di Poesia rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Colleferro. Un - facebook.com Vai su Facebook
Colleferro, arriva Fondazione Ampioraggio - A pochi mesi dall’edizione 2025 di Jazz’Inn, il percorso di innovazione territoriale prosegue e trova a Colleferro una nuova tappa, dove visione, comunità e progettazione condivisa si intrecciano in u ... Da mediterranews.org