Cronache Cittadine COLLEFERRO (Beatrice Cardillo) – Il reparto di Chirurgia generale e d’urgenza dell’Ospedale “Parodi Delfino” rappresenta uno dei più importanti e L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. La Chirurgia dell’Ospedale “Parodi Delfino” fiore all’occhiello della Sanità del Lazio

Leggi anche: Colleferro. Sicurezza sul lavoro, lezione speciale per gli studenti. L’Ispettorato del Lavoro di Roma arriva all’Ipia “Parodi-Delfino”

Leggi anche: Errori sui farmaci al San Raffaele, Fontana e Bertolaso: "Agito subito, ospedale è fiore all'occhiello"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inaugurata la risonanza magnetica all’Ospedale “Parodi Delfino” di Colleferro - Il Presidente Rocca: “un segnale concreto di attenzione alle esigenze diagnostiche dei pazienti del Lazio” È ... regione.lazio.it

Colleferro, arriva in ospedale con forti dolori alla pancia: muore due giorni dopo - La vittima, un 50enne di Valmontone, si era presentato lunedì scorso al pronto soccorso del Parodi Delfino di Colleferro lamentando ... roma.corriere.it

Asl Roma 5: “Eccezionale intervento al femore al Parodi Delfino di Colleferro” - Quasi sei ore di intervento dell'equipe ortopedica di Colleferro grazie al quale una donna di circa 70 anni potrà tornare finalmente a camminare normalmente. quotidianosanita.it

#ColleferroScalo. “#DonneInCercaD’Amore”. In scena all’#Auditorium “Fabbrica della Musica” Sabato 20 Dicembre alle ore 21. Leggilo su #CronacheCittadine •> - facebook.com facebook