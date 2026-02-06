Colleferro come un uomo ha trasferito 32 milioni di euro illegalmente all' estero | arrestato

Un imprenditore di Colleferro è stato arrestato dopo aver trasferito illegalmente oltre 32 milioni di euro all’estero. L’uomo, ai domiciliari a Roma, avrebbe usato società fittizie per muovere i soldi in modo illecito. Gli investigatori hanno scoperto che il denaro proveniva da frodi fiscali e ora cercano di ricostruire tutta la rete dietro questa operazione.

Un uomo è stato arrestato per aver trasferito all'estero oltre 32,6 milioni di euro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Velletri, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore ritenuto il principale responsabile di un sofisticato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento di ingenti somme di denaro fuori dai confini nazionali. Le indagini della Guardia di Finanza Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l'operazione rappresenta il primo risultato di un'articolata attività investigativa avviata dalla Compagnia di Colleferro. Le indagini sono partite dopo due verifiche fiscali effettuate su società formalmente impegnate nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti.

