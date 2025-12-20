La trincea degli agricoltori. Coldiretti invade Bruxelles.

di Gaia Papi "Questa Europa sta uccidendo il suo futuro: affama chi produce cibo sano e fa ammalare i suoi cittadini". È un atto d’accusa durissimo quello lanciato dalle piazze di Bruxelles, dove oltre ventimila agricoltori di Coldiretti, arrivati da molti Paesi europei, si sono mobilitati contro le politiche dell’Unione. Presente anche la Toscana, con una delegazione aretina guidata dalla presidente Lidia Castellucci insieme al vicepresidente Enrico Lelli, al presidente di Agrimercato Leonardo Belperio, al delegato Giovani James Lewis Benedetto e al direttore Raffaello Betti. Nel mirino dei manifestanti la linea della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, accusata di voler sottrarre risorse all’agricoltura e al cibo di qualità per destinarle ad altre voci di spesa, a partire dalla difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

