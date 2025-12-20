La trincea degli agricoltori Coldiretti invade Bruxelles
di Gaia Papi "Questa Europa sta uccidendo il suo futuro: affama chi produce cibo sano e fa ammalare i suoi cittadini". È un atto d’accusa durissimo quello lanciato dalle piazze di Bruxelles, dove oltre ventimila agricoltori di Coldiretti, arrivati da molti Paesi europei, si sono mobilitati contro le politiche dell’Unione. Presente anche la Toscana, con una delegazione aretina guidata dalla presidente Lidia Castellucci insieme al vicepresidente Enrico Lelli, al presidente di Agrimercato Leonardo Belperio, al delegato Giovani James Lewis Benedetto e al direttore Raffaello Betti. Nel mirino dei manifestanti la linea della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, accusata di voler sottrarre risorse all’agricoltura e al cibo di qualità per destinarle ad altre voci di spesa, a partire dalla difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Questa non è l’Europa che vogliamo”: protesta degli agricoltori Coldiretti a Bruxelles (video)
Leggi anche: Anche agricoltori dalla Puglia oggi a Bruxelles per protestare contro la commissione Ue Coldiretti
La trincea degli agricoltori. Coldiretti invade Bruxelles.
La trincea degli agricoltori. Coldiretti invade Bruxelles - Nel mirino delle associazioni la proposta di ridurre i fondi per il comparto. lanazione.it
Giovani agricoltori, Coldiretti: la notte gialla invade Montevarchi - Una festa di tutti e per tutti, la Notte gialla di Coldiretti ha invaso Montevarchi, così è andata in scena la 13° edizione di Agri Young. lanazione.it
Il Villaggio Coldiretti invade Bologna: in piazza oltre 700mila persone - Bologna, 9 novembre 2025 – Eventi, stand enogastronomici, mercato di agricoltori locali, e oltre 700mila persone ospitate. ilrestodelcarlino.it
agricoltori ci siamo Trincia marcia giemme modello MFZ 180 spostamento idrualico spuntoni di raccolta misura di lavoro 180 cm misura ingombro 200 cm peso 480 kg Prezzo 3800€ compreso iva giunto e spedizione per maggiori info 348 514 8970 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.