milano cortina coca cola presenta spazio immersivo per le olimpiadi

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Coca-Cola apre le porte di The Peak, l'esperienza immersiva che porta nel cuore di Milano, di Cortina e Livigno, la magia e l'energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Uno spazio aperto, accessibile e interattivo, progettato per far respirare a tutti i valori olimpici e coinvolgere il consumatore in un viaggio che racconta la storia tra Coca-Cola e il Movimento Olimpico. Dal 6 febbraio al 14 marzo, in Piazza del Cannone a Milano, dietro il Castello Sforzesco, The Peak sarà visitabile gratuitamente e resterà aperto senza interruzioni per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Milano, in Piazza del Cannone, si trova ‘The Peak’ di Coca-Cola, uno spazio immersivo che porta l’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nel cuore della città.

Coca-Cola annuncia un nuovo modello di distribuzione delle bevande a Milano in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

