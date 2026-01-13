Milano Cortina Coca Cola presenta nuovo modello distribuzione bevande

Coca-Cola annuncia un nuovo modello di distribuzione delle bevande a Milano in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Il progetto si focalizza su pratiche di logistica sostenibile, innovazioni nel packaging e sistemi moderni di raccolta e riciclo, per garantire un approccio più responsabile e efficiente durante l’evento.

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Coca-Cola presenta un modello integrato per la distribuzione delle bevande che combina logistica sostenibile, innovazione nel packaging e sistemi avanzati di raccolta e riciclo. Un progetto pensato per affrontare la complessità di un evento diffuso su più territori, garantendo elevati standard di sicurezza ed efficienza operativa, e che punta su bottiglie in plastica 100% riciclata, trasporti a basse emissioni e infrastrutture dedicate al riciclo, lasciando un'eredità concreta alla filiera anche oltre i Giochi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

