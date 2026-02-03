Milano morto il quinto senza tetto dall’inizio dell’anno

Milano piange un altro senza tetto, portando a cinque le vittime di quest’anno. Un uomo è stato trovato senza vita in strada, e ancora una volta la città si confronta con la realtà dura e spesso invisibile dei senzatetto. La polizia ha avviato le verifiche, mentre i volontari si preparano a offrire assistenza e supporto alle persone più vulnerabili.

Ancora una morte nella solitudine a Milano. Un altro senza dimora è stato trovato privo di vita: è il quinto clochard morto nel capoluogo lombardo dall'inizio dell'anno. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Milano, morto il quinto senza tetto dall'inizio dell'anno Approfondimenti su Milano Morto Milano, clochard morto per il freddo sotto il cavalcavia di via Padova: terzo caso da inizio anno A Milano, un uomo senza dimora è deceduto a causa delle temperature rigide sotto il cavalcavia di via Padova, portando a tre il numero di decessi da inizio anno legati al freddo. Clochard trovato morto a Milano: è la quinta vittima del freddo da inizio anno Nella mattina di martedì 3 febbraio, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto vicino all'Esselunga di viale Cassala a Milano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Milano, morto il quinto senza tetto dall'inizio dell'anno Ultime notizie su Milano Morto Argomenti discussi: Sant'Egidio ricorda le persone morte per la durezza della vita in strada; Caso Mansouri, quel verbale dubbio nel passato dell'agente; Clochard trovato morto vicino alla stazione Centrale di Milano, aveva 25 anni: un'altra vittima del gelo; Svolta a Milano: l'uomo precipitato dal balcone di un b&b è l'ex banchiere ucraino Adarich. Un altro senzatetto trovato morto a Milano, è il quinto nel 2026Un uomo di circa 50-60 anni non ancora identificato è stato trovato morto dagli agenti della Polizia di Stato, probabilmente a causa del freddo, stamani in viale Cassala a Milano. (ANSA) Un clochard è stato trovato morto a Milano, è il quinto caso: indagini in corso per stabilire la causaUn altro clochard è stato trovato morto a Milano. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, alle 9 del mattino. Il corpo si trovava in viale Cassala. Sul posto sono Un altro clochard morto a Milano: è il quinto dall'inizio dell'anno. L'uomo, non ancora identificato, è stato trovato morto stamattina in viale Cassala, all'ingresso di un centro commerciale.

