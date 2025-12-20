I criteri del governo per la classificazione dei comuni montani colpiranno molti cittadini

"Daremo battaglia per modificare i nuovi rigidi criteri scelti dal governo per la classificazione dei comuni montani e faremo quanto possibile per garantire che vengano ascoltate le istanze dei comuni ingiustamente colpiti da questo provvedimento". Così in una nota il senatore del Movimento 5.

Nuovi criteri comuni montani: botta e risposta fra Calderoli e Bakkali. A rischio i Comuni faentini - Nel corso dell’odierna seduta alla Camera, in occasione del question time, il ministro per gli affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli, ha esposto le motivazioni alla base del nuovo regolament ... ravennawebtv.it

Comuni montani, congelata la norma per i nuovi criteri. Lunedì incontro Calderoli - regioni - E' stato temporaneamente congelato il provvedimento governativo sui nuovi criteri classificazione dei comuni montani, che porterebbe a un taglio di oltre il 40 per cento dei centri così riconosciuti i ... rainews.it

Un decreto del #Governo modifica i criteri per la classificazione dei Comuni di #montagna: cosa cambia sul territorio - facebook.com facebook

