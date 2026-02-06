Civitella 14 cantieri stradali conclusi | Adesso altri 13 entro quest’anno

A Civitella, hanno concluso 14 cantieri per sistemare le strade colpite dall’alluvione di maggio. Ora si lavora per altri 13 interventi, che dovrebbero finire entro la fine dell’anno. La ricostruzione delle vie comunali procede, anche se non mancano le difficoltà. La priorità è riaprire le strade che collegano il centro alle frazioni, ma ci vorrà ancora del tempo.

La ricostruzione delle strade comunali messe in crisi dall' alluvione del maggio 2023 e che collegano il centro urbano di Civitella alle frazioni del suo vasto territorio agricolo sta procedendo, ma non mancano le difficoltà. "Su 36 interventi di ricostruzione e messa in sicurezza – commenta il sindaco Claudio Milandri, che ha anche la delega ai lavori pubblici – 14 sono completati con una spesa superiore ai 7 milioni di euro, mentre altri 13 o sono già affidati o stanno per partire per una spesa di circa 4,5 milioni di euro per un totale di 12 milioni. Queste opere dovranno essere completate entro fine 2026.

