Milano entro quest’anno il sistema smart che farà viaggiare senza rallentamenti i filobus della circolare 90-91

Entro la fine dell’anno, Milano implementerà un sistema smart che garantirà un funzionamento più fluido dei filobus delle linee 90 e 91. Questa innovazione mira a migliorare l’efficienza del servizio, riducendo i ritardi e ottimizzando la circolazione dei mezzi pubblici nella città. L’intervento rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto più moderno e affidabile per i cittadini milanesi.

Entro quest'anno sarà completato il sistema smart che farà viaggiare i filobus della circolare di Milano senza rallentamenti. Ci saranno semafori che "parlano" con i mezzi pubblici per farli scorrere più velocemente lungo la circolare 90-91. L'obiettivo è creare una vera e propria "onda verde", che permetta ai filobus di attraversare gli incroci senza fermarsi.

