Incidenti stradali | quanti sono i morti quest' anno a Genova quali le cause quante multe elevate
Da inizio anno a oggi sono 17 le persone morte sulla strada a Genova, di cui 13 riconducibili a dinamiche stradali. Per quanto riguarda le multe per violazioni del codice della strada, i verbali della polizia locale sono più di 235mila mentre i controlli etilometrici sono più di 7mila.Questi solo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
