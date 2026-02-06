Ciliegi di via XX Settembre dopo l’ordinanza del Tar il comitato esulta | Netta vittoria dei cittadini

I ciliegi di via XX Settembre tornano al centro di una disputa tra cittadini e amministrazione. Dopo l’ordinanza del Tar che blocca l’abbattimento degli alberi, il comitato festeggia: “È una vittoria dei cittadini”. I legali commentano che si tratta di una sentenza chiara, che mette fine a settimane di tensione e polemiche. Ora si attende la decisione finale sulla questione.

Dopo l’ordinanza cautelare del Tar sui ciliegi di via XX Settembre, arrivano le reazioni del comitato e dei legali che hanno seguito la vicenda. L’avvocata Maria Cristina Forgione inquadra la decisione come un passaggio che consolida ulteriormente quanto già stabilito sul piano amministrativo.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il comitato spontaneo Cittadini per i ciliegi di via XX Settembre ha diffuso una nota ufficiale in seguito alla sospensione decisa dal Tar Lombardia sull’abbattimento degli alberi previsto dal Comune.

