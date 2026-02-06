Cittadini impegnati | come la solidarietà diventa impegno collettivo per tutti
A Modena, cittadini e associazioni si uniscono per aiutare chi ha bisogno. La cooperativa Legacoop Estense organizza iniziative di solidarietà che coinvolgono tutto il quartiere. Il Campanato di giornalismo apre le porte a giovani talenti, dando loro uno spazio per raccontare le storie della città. In questo modo, la solidarietà diventa un impegno concreto, che coinvolge tutti e rafforza il senso di comunità.
**Come la solidarietà si trasforma in impegno: il caso di Legacoop Estense e il Campanato di giornalismo a Modena** A Modena, in una città dove il tessuto sociale e la cooperazione si intrecciano con la storia, nasce una nuova forma di cittadinanza attiva. Il 6 febbraio 2026, la Legacoop Estense, con il supporto del Resto del Carlino, ha rinnovato la sua partnership con il Campionato di giornalismo, un evento dedicato a giovani e giovani giornalisti, con l’obiettivo di promuovere una cittadinanza consapevole, costruita sulla solidarietà, la cooperazione e l’impegno collettivo. L’iniziativa, nata per celebrare il centenario della cooperativa di rappresentanza delle cooperative di Modena e Ferrara, punta a far crescere una nuova generazione di lettori e di cittadini che sappiano distinguere il vero dal falso, e che capiscano l’importanza del giornalismo come presidio della democrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu
