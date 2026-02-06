Cittadini impegnati | come la solidarietà diventa impegno collettivo per tutti

A Modena, cittadini e associazioni si uniscono per aiutare chi ha bisogno. La cooperativa Legacoop Estense organizza iniziative di solidarietà che coinvolgono tutto il quartiere. Il Campanato di giornalismo apre le porte a giovani talenti, dando loro uno spazio per raccontare le storie della città. In questo modo, la solidarietà diventa un impegno concreto, che coinvolge tutti e rafforza il senso di comunità.

**Come la solidarietà si trasforma in impegno: il caso di Legacoop Estense e il Campanato di giornalismo a Modena** A Modena, in una città dove il tessuto sociale e la cooperazione si intrecciano con la storia, nasce una nuova forma di cittadinanza attiva. Il 6 febbraio 2026, la Legacoop Estense, con il supporto del Resto del Carlino, ha rinnovato la sua partnership con il Campionato di giornalismo, un evento dedicato a giovani e giovani giornalisti, con l’obiettivo di promuovere una cittadinanza consapevole, costruita sulla solidarietà, la cooperazione e l’impegno collettivo. L’iniziativa, nata per celebrare il centenario della cooperativa di rappresentanza delle cooperative di Modena e Ferrara, punta a far crescere una nuova generazione di lettori e di cittadini che sappiano distinguere il vero dal falso, e che capiscano l’importanza del giornalismo come presidio della democrazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Napoli Femminile si distingue per aver trasformato un episodio di discriminazione in un gesto di responsabilità collettiva.

Legacoop Estense rinnova la sua collaborazione con il Resto del Carlino e sostiene il Campionato di giornalismo a Modena e Ferrara.

