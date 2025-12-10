Napoli Femminile | una lettera aperta che diventa impegno collettivo
Il Napoli Femminile si distingue per aver trasformato un episodio di discriminazione in un gesto di responsabilità collettiva. Attraverso una lettera aperta, la squadra sottolinea l’importanza di promuovere rispetto e inclusione nello sport, dimostrando come il dolore possa diventare motore di cambiamento positivo e di unione tra tutti gli attori coinvolti.
Dal dolore alla responsabilità: il Napoli Femminile trasforma un episodio di discriminazione in un impegno per il rispetto e l’inclusione nello sport.. Il calcio è da sempre un linguaggio universale, capace di unire generazioni, culture e comunità. Ma quando il campo diventa teatro di discriminazioni e insulti, quel linguaggio si spezza e lascia spazio a una ferita che va oltre lo sport. È quanto accaduto recentemente alle ragazze del Napoli Femminile, protagoniste di un episodio che non può e non deve essere ignorato. Durante una partita della formazione U17 contro una compagine maschile U14, le giovani atlete sono state bersaglio di insulti sessisti e omofobi, parole volgari e allusioni esplicite che nulla hanno a che vedere con la competizione sportiva. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
