lutto per la morte del vigile rossi

La scomparsa del vigile Franco Rossi rappresenta una perdita significativa per la comunità di Sarsina. Figura nota e rispettata, Rossi ha lasciato un’impronta duratura grazie alla sua dedizione e al suo modo di affrontare il servizio con sincerità e gentilezza. Il sindaco Enrico Cangini ha ricordato pubblicamente il suo impegno e la sua presenza, sottolineando l’affetto con cui era stimato dalla collettività.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto a Sarsina. Franco Rossi più che un'ispettore della polizia locale era un'istituzione: "Ha interpretato la divisa a modo suo, con allegria e schiettezza, ma soprattutto con bontà – dice il sindaco Enrico Cangini che lo ha ricordato su Facebook a nome dell'amministrazione comunale –. Di Sarsina conosceva tutto e tutti, dalle periferie al centro, da Castel d'Alfero a Pieve di Rivoschio, e aveva una conoscenza del territorio impareggiabile: famiglie, residenze, gradi di parentela, nulla gli era sconosciuto. E' stato un agente di polizia che amava profondamente il proprio lavoro e la gente del suo Comune.

