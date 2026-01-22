Lutto per la morte del vigile Rossi

Da ilrestodelcarlino.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scomparsa del vigile Franco Rossi rappresenta una perdita significativa per la comunità di Sarsina. Figura nota e rispettata, Rossi ha lasciato un’impronta duratura grazie alla sua dedizione e al suo modo di affrontare il servizio con sincerità e gentilezza. Il sindaco Enrico Cangini ha ricordato pubblicamente il suo impegno e la sua presenza, sottolineando l’affetto con cui era stimato dalla collettività.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto a Sarsina. Franco Rossi più che un’ispettore della polizia locale era un’istituzione: "Ha interpretato la divisa a modo suo, con allegria e schiettezza, ma soprattutto con bontà – dice il sindaco Enrico Cangini che lo ha ricordato su Facebook a nome dell’amministrazione comunale –. Di Sarsina conosceva tutto e tutti, dalle periferie al centro, da Castel d’Alfero a Pieve di Rivoschio, e aveva una conoscenza del territorio impareggiabile: famiglie, residenze, gradi di parentela, nulla gli era sconosciuto. E’ stato un agente di polizia che amava profondamente il proprio lavoro e la gente del suo Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lutto per la morte del vigile rossi

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto per la morte del vigile Rossi

Sergiu Tarna ucciso a Venezia: vigile urbano arrestato per la morte del barmanUn agente della polizia locale di 40 anni è stato arrestato per la morte di Sergiu Tarna, 25 anni, trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, Venezia.

Lutto per la morte del commerciante. Astorre FerriLa comunità di Urbinati piange la scomparsa di Astorre Ferri, commerciante stimato e volto noto del territorio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Camino al Tagliamento. Parrocchia e mondo del volontariato in lutto per la morte di Vittorina Zorzi; Faenza in lutto per la morte dell’architetto Renzo Visani; Lutto per la morte del commerciante. Astorre Ferri; Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza.

lutto per la morteLutto per Stefano De Martino, scoppia la polemica: Vergognosa, il motivoLa morte di Enrico, padre di Stefano De Martino, scuote il pubblico: bufera sulla Rai per la puntata di Affari Tuoi andata in onda. donnaglamour.it

lutto per la morteLutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante di profumi: funerali oggiLutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante. I funerali si terranno oggi nella Chiesa dei Fiorentini. fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.