lutto per la morte del commerciante astorre ferri

La comunità di Urbinati piange la scomparsa di Astorre Ferri, commerciante stimato e volto noto del territorio. Con la sua attività, ha accompagnato tante generazioni offrendo abiti per ogni età e stile. Astorre Ferri si è spento martedì all’età di 63 anni, lasciando un ricordo di sobrietà e dedizione nel settore commerciale locale.

La città saluta lo schietino che ha vestito generazioni di urbinati, trovando abiti adatti a ogni fisico, gusto, età e occasione: martedì, è morto a 63 anni Astorre Ferri. Il suo negozio Linea Sport, un piccolo bazar del vestito, da tempo si affacciava sul cuore di viale Gramsci, una delle strade più trafficate di Urbino. Molti sono passati da lì, spesso trovando il vestito giusto per sé nel varcare quella vetrina che, sempre tappezzata con foto di moda e piena di capi in esposizione, separava due mondi: quello esterno, caotico e frenetico, e quello interno, pieno di colori, dove Astorre era sempre disponibile, tra una battuta e un sorriso, a prendersi il tempo necessario per consigliare tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

