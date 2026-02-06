Cistite da freddo? Forse No la colpa potrebbe essere dell’intestino!

Da milleunadonna.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il freddo provoca spesso infezioni alle vie urinarie, molte persone pensano subito a cause esterne come aria fredda o panchine gelate. Ma potrebbe esserci un'altra spiegazione. Alcuni studi suggeriscono che il problema potrebbe risiedere nell’intestino, più precisamente nel microbiota intestinale. Un equilibrio sbilanciato di batteri potrebbe indebolire le difese e favorire le infezioni urinarie, anche senza contatto diretto con il freddo.

Quando arriva il freddo e insieme al freddo la cistite, diamo la colpa alla "corrente d'aria", alla panchina fredda o a quel cambio di stagione un po' troppo brusco. La scena è un classico: quel fastidio lì sotto che inizia a farsi sentire, la corsa in bagno ogni dieci minuti e quel bruciore che conosciamo fin troppo bene. "Ho preso freddo", diciamo subito. Ma se vi dicessi che il freddo è solo la miccia, mentre la vera polveriera si trova. nella nostra pancia? Ebbene sì, la scienza parla chiaro: la cistite non è (quasi mai) un problema che nasce e finisce nelle vie urinarie. Il vero regista dietro le quinte è il nostro intestino. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

cistite da freddo forse no la colpa potrebbe essere dell8217intestino

© Milleunadonna.it - Cistite da freddo? Forse No, la colpa potrebbe essere dell’intestino!

Approfondimenti su Cistite Freddo

L’influenza non passa più? Potrebbe essere colpa dell’orologio biologico. Pregliasco: “Ecco le semplici regole da seguire”

L'influenza può durare più a lungo di quanto si pensi, e fattori come l'orologio biologico potrebbero influire sulla sua durata.

La babydoll manicure potrebbe essere la manicure più dolce dell’inverno 2026 (ed è approvata da Hailey Bieber)

La babydoll manicure si presenta come una delle tendenze più raffinate dell’inverno 2026, approvata da Hailey Bieber.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cistite Freddo

cistite da freddo forseOrticaria da freddo: che cos’è, come si riconosce e quali sono le terapie disponibiliNon si tratta di una vera e propria allergia. È una condizione in cui il contatto con aria, acqua o oggetti freddi (non solo d’inverno) scatena una risposta anomala del sistema immunitario, con compar ... corriere.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.