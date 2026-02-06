Quando il freddo provoca spesso infezioni alle vie urinarie, molte persone pensano subito a cause esterne come aria fredda o panchine gelate. Ma potrebbe esserci un'altra spiegazione. Alcuni studi suggeriscono che il problema potrebbe risiedere nell’intestino, più precisamente nel microbiota intestinale. Un equilibrio sbilanciato di batteri potrebbe indebolire le difese e favorire le infezioni urinarie, anche senza contatto diretto con il freddo.

Quando arriva il freddo e insieme al freddo la cistite, diamo la colpa alla "corrente d'aria", alla panchina fredda o a quel cambio di stagione un po' troppo brusco. La scena è un classico: quel fastidio lì sotto che inizia a farsi sentire, la corsa in bagno ogni dieci minuti e quel bruciore che conosciamo fin troppo bene. "Ho preso freddo", diciamo subito. Ma se vi dicessi che il freddo è solo la miccia, mentre la vera polveriera si trova. nella nostra pancia? Ebbene sì, la scienza parla chiaro: la cistite non è (quasi mai) un problema che nasce e finisce nelle vie urinarie. Il vero regista dietro le quinte è il nostro intestino. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Cistite da freddo? Forse No, la colpa potrebbe essere dell’intestino!

