L'influenza può durare più a lungo di quanto si pensi, e fattori come l'orologio biologico potrebbero influire sulla sua durata. Secondo il professor Pregliasco, adottare alcune semplici regole può aiutare a gestire meglio i sintomi e favorire il recupero. In questo articolo, esploreremo le cause che possono prolungare l'infezione e i consigli utili per affrontarla nel modo più efficace.

Se vi siete mai chiesti perché alcune influenze passano in pochi giorni mentre altre tengono ko le persone più a lungo, la risposta potrebbe non essere solo nel virus. A fare la differenza, è anche l’orologio interno del nostro corpo. Dormire male, mangiare a orari sballati, vivere sotto luci artificiali fino a notte fonda non è solo una cattiva abitudine: può rallentare la guarigione dall’influenza. In altre parole, il corpo combatte meglio quando sa che ore sono. A indicarlo è uno studio recente condotto dai ricercatori del Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), negli Stati Uniti, che ha analizzato il ruolo dei ritmi circadiani – l’orologio biologico che regola sonno, fame e numerosi processi fisiologici – nella risposta all’infezione influenzale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L'influenza non passa più? Potrebbe essere colpa dell'orologio biologico. Pregliasco: "Ecco le semplici regole da seguire"

